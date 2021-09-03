مقتل مهاجم نيوزيلندي بالرصاص بعد إصابة عدة أشخاص في مركز تسوق

قالت الشرطة النيوزيلندية، اليوم الجمعة، إنها قتلت بالرصاص رجلا أصاب عدة أشخاص في حادث خطير وقع في مركز تسوق بمدينة أوكلاند.

وقالت الشرطة في بيان "تؤكد الشرطة أن رجلا دخل مركزا للتسوق بضاحية "نيو لين" وأصاب عدة أشخاص"، بحسب رويترز.

واضاف البيان: "الشرطة حددت مكان الرجل وقد أصيب بالرصاص. وتوفي في مكان الحادث".

وبحسب وسائل الإعلام المحلية نُقل أربعة أشخاص إلى قسم الطوارئ في مستشفى مدينة أوكلاند، وأن جميع حالة تهدد الحياة على الفور.

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