بايدن يعلن حالة الطوارئ في ولاية نيويورك الأمريكية 

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الجمعة، حالة الطوارئ في ولاية نيويورك، بسبب إعصار إيدا وذلك ارتفع عدد قتلى الفيضانات الناجمة عن الإعصار إيدا في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 41 شخصا.

وقال البيت الأبيض في بيان إن الرئيس بايدن أم بتقديم مساعدات فيدرالية للمساعدة في معالجة الدمار الذي خلفه إعصار إيدا المتلاشي.

وتسببت الفيضانات المفاجئة في مقتل 44 شخصًا على الأقل في أربع ولايات شمال شرق البلاد بما في ذلك نيويورك حيث تسببت بقايا الأعاصير في هطول أمطار غزيرة.

​وكان إعصار "إيدا" ضرب سابقاً ساحل الخليج بقوة، ووفقًا لآخر الإحصائيات، فقد دمرت أماكن كاملة، وقدرت قيمة الأضرار بالمليارات.

وقد طلب حاكم ولاية لويزيانا جون بيل إدواردز إمدادات الإغاثة والمساعدات لملايين الأشخاص المتضررين من انقطاع التيار الكهربائي ولحوالي 600000 شخص لا يحصلون على مياه الشرب.

وتعيد "إيدا" ذكريات إعصار "كاترينا"، الذي خرب مدينة نيو أورلينز قبل 16 عامًا، وقتل في ذلك الوقت حوالي 1800 شخص.

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