مقتل 45 شخصا وغرق منازل ومحطات مترو وإلغاء رحلات طيران جراء السيول في أمريكا

أعلن مسؤولون أمريكيون أن السيول أودت بحياة 44 شخصا على الأقل في 4 ولايات شمال شرقي الولايات المتحدة، بعد تعرض المنطقة لأمطار غزيرة مع انحسار الإعصار "أيدا"، والتي تسببت أيضا في غرق السيارات وخطوط المترو في مدينة نيويورك وإلغاء رحلات طيران.

وحسب "رويترز"، لقي 13 شخصا على الأقل حتفهم في مدينة نيويورك، بالإضافة إلى مقتل 9 في ولاية لويزيانا، كما أعلنت ولاية نيو جيرسي مقتل ما لا يقل عن 23 جراء العاصفة.

جاءت هذه الخسائر بعد 3 أيام من اجتياح إعصار "أيدا"، أحد أقوى الأعاصير التي تضرب الولايات المتحدة الأمريكية، مدمرا مناطق كاملة.

These devastating flash floods driven by the remnants of Hurricane Ida brought New York to a standstill. #HurricaneIda #IdaAftermath pic.twitter.com/vwKJI99H9x — Brut America (@brutamerica) September 2, 2021

وحثت السلطات الأمريكية السكان على البقاء في المنازل، بينما تعمل أطقم الصيانة لفتح الطرق وإعادة تشغيل خطوط المترو والسكك الحديدية التي تخدم ملايين السكان.

New York City swamped by record rainfall in the deadly flash flood emergency. @ErielleReshef reports. https://t.co/4bRYDhLdvh pic.twitter.com/1MuAMcnOCP — Good Morning America (@GMA) September 2, 2021

وفي وقت متأخر أمس الخميس، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن أعلن حالة الطوارئ في ولايتي نيويورك ونيو جيرسي، وأمر بتخصيص مساعدات عاجلة لدعم الجهود المحلية لمواجهة الكارثة الناتجة عن الطقس المصاحب لانسحاب الإعصار "أيدا".

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