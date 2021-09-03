مقتل 45 شخصا وغرق منازل ومحطات مترو وإلغاء رحلات طيران جراء السيول في أمريكا

وحسب "رويترز"، لقي 13 شخصا على الأقل حتفهم في مدينة نيويورك، بالإضافة إلى مقتل 9 في ولاية لويزيانا، كما أعلنت ولاية نيو جيرسي مقتل ما لا يقل عن 23 جراء العاصفة.
Emergency issued in #NewYork #NewJersey & #Connecticut as northeast America faces dangerous flash floods brought in by remnants of #HurricaneIda #USA #ClimateEmergency #ClimateCrisis #USweather— The World Reviews (@tworldreviews) September 2, 2021
pic.twitter.com/RgIe78nH4H
جاءت هذه الخسائر بعد 3 أيام من اجتياح إعصار "أيدا"، أحد أقوى الأعاصير التي تضرب الولايات المتحدة الأمريكية، مدمرا مناطق كاملة.
These devastating flash floods driven by the remnants of Hurricane Ida brought New York to a standstill. #HurricaneIda #IdaAftermath pic.twitter.com/vwKJI99H9x— Brut America (@brutamerica) September 2, 2021
وحثت السلطات الأمريكية السكان على البقاء في المنازل، بينما تعمل أطقم الصيانة لفتح الطرق وإعادة تشغيل خطوط المترو والسكك الحديدية التي تخدم ملايين السكان.
New York City swamped by record rainfall in the deadly flash flood emergency. @ErielleReshef reports. https://t.co/4bRYDhLdvh pic.twitter.com/1MuAMcnOCP— Good Morning America (@GMA) September 2, 2021
وفي وقت متأخر أمس الخميس، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن أعلن حالة الطوارئ في ولايتي نيويورك ونيو جيرسي، وأمر بتخصيص مساعدات عاجلة لدعم الجهود المحلية لمواجهة الكارثة الناتجة عن الطقس المصاحب لانسحاب الإعصار "أيدا".
**يمكن متابعة المزيد من أخبار العالم الآن عبر موقع سبوتنيك.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)