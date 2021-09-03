انفجار صاروخ أمريكي حامل للأقمار الصناعية خلال إطلاق تجريبي... فيديو

انفجر الصاروخ الحامل للأقمار الصناعية "Alpha"، التابع لشركة "Firefly Aerospace" الأمريكية، بعد عدة دقائق من إطلاقه في قاعدة بكاليفورنيا​.

وعلقت شركة "Firefly Aerospace" على حسابها في "تويتر": "وقعت حالة طارئة أثناء المرحلة الأولى من الصعود، مما أسفر عن تدمير الصاروخ الحامل للأقمار الصناعية".

وكان ذلك أول تحليق تجريبي للصاروخ "Alpha"، وبحسب الشركة المنتجة له أنه مخصص للسوق المزدهرة بسرعة للأقمار الصناعية الصغيرة.

ووصلت سرعة الصاروخ إلى سرعة تفوق سرعة الصوت، ولكن بعد بضع دقائق من التحليق وقع فيه ​انفجار​ قوي.

وكان من المتوقع أن يوصل الصاروخ أثناء أول إطلاقه التجريبي 93 كيلوغرامات من الشحنات إلى المدار الأرضي المنخفض.

وأوضحت الشركة أنها ستقدم تفاصيل أخرى حول ملابسات الحادث بعد جمع كل المعلومات الضرورية، بحسب ما نقل موقع "النشرة".