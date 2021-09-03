زعيم كوريا الشمالية يطالب مسؤوليه بإجراءات أكثر حزما لمواجهة "الوضع الخطير" لكورونا

حذّر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، المسؤولين من التخلي عن حذرهم تجاه جائحة كورونا "ولو للحظة في ظل الوضع الحالي".

وشدد كيم خلال جلسة المكتب السياسي الموسعة لحزب العمال التي عقدت في وقت متأخر من الخميس، على ضرورة تعزيز إجراءات الوقاية من الجائحة، معتبرا ذلك مهمة "ذات أهمية قصوى"، وفقا لوكالة يونهاب.

وأضاف أن الوضع الخطير الحالي للجائحة العالمية التي لا تزال خارج عن نطاق السيطرة يتطلب إجراءات وقاية أكثر حزما على مستوى البلاد.

وقال إنه ينبغي لجميع المنظمات والمسؤولين الحزبيين إعادة فحص النظام الوطني للوقاية من الجائحة، وبذل جهود سياسية مكثفة لتنشيط وتفعيل جبهة الوقاية من فيروس كورونا مجددا.

وتزعم كوريا الشمالية أنها خالية من فيروس كورونا، لكنها اتخذت إجراءات سريعة وصارمة نسبيًا ضد الجائحة، مثل فرض ضوابط صارمة على الحدود منذ أوائل العام الماضي.

ويأتي الاجتماع في الوقت الذي تكافح فيه كوريا الشمالية للتعامل مع نقص الغذاء المزمن، الذي تفاقم بسبب الفيضانات الأخيرة في الحقول الزراعية، وسط جائحة فيروس كورونا التي طال أمدها.

وكانت منظمة الصحة العالمية قالت إنه وفقا لبياناتها، لم يتم حتى الآن تسجيل إصابة واحدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في كوريا الشمالية.