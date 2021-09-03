طالبان: مسؤولون إماراتيون رفيعو المستوى يصلون إلى كابول لعقد مشاورات

أعلن متحدث باسم حركة طالبان، المحظورة في روسيا، اليوم الجمعة 3 سبتمبر/أيلول، أن أول رحلة طيران من الإمارات العربية المتحدة ستصل إلى كابول خلال دقائق تقل عددا من المسؤولين الرفيعي المستوى.

كابول – سبوتنيك. وكتب مسؤول في لجنة الثقافة أحمد الله متقي على تويتر: "أول طائرة من الإمارات العربية المتحدة تصل خلال دقائق".

وأضاف متقي أن عددا من المسؤولين الإماراتيين الرفيعي المستوى على متن الطائرة، ومن المخطط عقد لقاء مع حركة طالبان.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية الإماراتية والتعاون الدولي إن دولة الإمارات، وبطلب من الولايات المتحدة الأمريكية ستستضيف المواطنين الأفغان بشكل مؤقت، قبل سفرهم إلى دول أخرى.

وتأتي هذه المبادرة الإنسانية بالتزامن مع قيام دولة الإمارات أخيراً، بتسهيل مغادرة عشرات الرحلات الجوية التي تقل مئات المواطنين الأجانب من أفغانستان، بما في ذلك عدد من الدبلوماسيين والموظفين من مختلف الجنسيات والعاملين بالمنظمات غير الحكومية إلى مطارات الدولة.

ويذكر أنه مع انسحاب القوات الأجنبية، استطاعت حركة "طالبان" السيطرة على العاصمة الأفغانية، كابول، دون مقاومة تذكر من الجيش الأفغاني في 15 آب/أغسطس 2021، بعد توالى سقوط الولايات الأفغانية بيد الحركة وتمكن مقاتلوها من دخول القصر الرئاسي في كابول بعد فرار الرئيس أشرف غني إلى الإمارات التي قالت إنها استضافته "لأسباب إنسانية"، فيما بقيت ولاية بنجشير الواقعة شمال شرق كابول، الولاية الوحيدة الخارجة عن سيطرة الحركة.

وأنهت الولايات المتحدة، يوم الاثنين الماضي، سحب آخر قواتها من أفغانستان بعد عشرين عاما من وجودها العسكري في البلاد في أعقاب هجمات 11 أيلول/ سبتمبر 2001، وذلك بعد عمليات إجلاء جوي للقوات الأجنبية والمواطنين الأفغان المتعاونين معها، امتدت لأكثر من أسبوعين من مطار كابول، لتبدأ حركة طالبان سيطرتها على مطار العاصمة.