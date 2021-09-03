بريطانيا: لن نعترف بحكومة طالبان لكننا نتعامل مع الواقع الجديد

قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، اليوم الجمعة، إن بلاده لن تعترف بحكومة طالبان الجديدة في كابول، لكن سيتعين عليها التعامل مع الواقع الجديد في أفغانستان.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره الباكستاني شاد محمود قريشي في باكستان، اليوم الجمعة.

Top UK diplomat Dominic Raab on Afghanistan:



– We don't recognise Taliban as government

– Evacuation of 15,000 people would not have been possible without Taliban's cooperation

– Humanitarian help to go through aid agencies pic.twitter.com/rYk6dfn3JT — TRT World Now (@TRTWorldNow) September 3, 2021

وأضاف راب أن بريطانيا لا تريد أن تشهد انهيار النسيج الاجتماعي والاقتصادي في أفغانستان.

وأوضح أنه لم يكن ممكنا إجلاء نحو 15 ألفا من كابول دون بعض التعاون مع طالبان التي استولت على العاصمة الأفغانية في 15 أغسطس/آب.

وتابع: "ندرك بالفعل أهمية أن نظل قادرين على الحوار ووجود خط مباشر للاتصالات".

بدروه، قال وزير الخارجية الباكستاني قريشي إنه ناقش الأوضاع في أفغانستان مع راب، مضيفا أن الجانبين يأملان في أن تتطور الأمور نحو السلام والاستقرار.

وكان راب قد أعلن، في وقت سابق، أن بضع مئات من البريطانيين لم يغادروا أفغانستان حتى الآن.

وأتمت الولايات المتحدة سحب قواتها من أفغانستان، الاثنين الماضي، منهية حربا تُوجت بعودة حركة طالبان (المحظورة في روسيا) إلى السلطة.

كما انتهت مهمة بريطانيا أيضا، عندما غادرت آخر رحلة عسكرية كابول بعد إجلاء أكثر من 15 ألف شخص خلال أسبوعين منذ سيطرة طالبان على أفغانستان.

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