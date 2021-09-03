لوحة نصف ممزقة يمكن أن تباع بأكثر من 5 ملايين دولار

كشف دار مزادات سوثبيز الشهير، اليوم الجمعة 3 سبتمبر/أيلول، أنه قرر أن يبيع لوحة بانكسي الشهيرة نصف الممزقة في مزاد علني.

وتوقعت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية أن يتم بيع لوحة بانكسي نصف الممزقة بأكثر من 5 مليون دولار أمريكي.

وكانت لوحة بانكسي قد تم تقطيعها بصورة ذاتية مثيرة، بعد بيعها في مزاد علني مقابل 1.4 مليون دولار، ونظرا لتلك الحادثة المثيرة تم عرض اللوحة مرة أخرى وبسعر أكبر بسبب الشهرة التي حصلت عليها اللوحة.

Half-shredded Banksy could fetch over $5 million at auction



— GENERAL TOM S. GATES

Commander of the South China Sea Air Forces

United States of America

★

Friday, September 3, 2021 TIME 7:12:18 PM Eastern Standard Time

THE TRUTH CAN BE ADJUSTED pic.twitter.com/nQXlvM10Xt — GENERAL TOM S. GATES ★ USMC She's a fan. 🦅🇺🇸 (@GatesGeneral) September 3, 2021

​صرحت دار سوثبيز للمزادات أن "الحب في سلة المهملات" سيُعرض في مزاد في لندن يوم 14 أكتوبر/تشرين الأول.

تقدر القطعة ما قبل البيع من 4 إلى 6 ملايين جنيه إسترليني أي أن سعرها سيتراوح ما بين 5.5 مليون دولار إلى 8.3 مليون دولار.

وتتألف اللوحة من قماش نصف ممزق عليها صورة مطلية بالرش لفتاة تصل إلى بالون أحمر على شكل قلب.

وعُرف العمل بعد ذلك باسم "الفتاة والبالون"، وتم بيع العمل في دار المزادات في أكتوبر 2018، كما قدم مشتر أوروبي مجهول العرض الفائز، ولكن وسط دهشة الجميع تمزقت اللوحة إلى نصفين داخل إطارها بعد عملية البيع.

وقرر المشتري المضي قدماً في عملية الشراء، وهو قرار سيكون ناجحا إذا حققت الصورة سعرها المقدر.

This Banksy piece shredded itself right after being sold for $1.4 million pic.twitter.com/yfk73bkbpY — NowThis (@nowthisnews) October 6, 2018

​وصف أليكس برانزيك، رئيس مجلس إدارة دار المزادات الشهير، لوحة "الحب في سلة المهملات"، بأنه "عمل بانكسي النهائي وأيقونة حقيقية لتاريخ الفن الحديث".

وتابع بقوله: "الحب في سلة ولدت من أكثر الأحداث الفنية إثارة في القرن الحادي والعشرين، وعندما تم تدميرها في غرفة البيع لدينا، أثارت اللوحة ضجة عالمية، وأصبحت ظاهرة ثقافية".

وسيتم نقل العمل الفني وعرضه للجمهور في لندن وهونغ كونغ وتايبيه ونيويورك قبل بيعه الشهر المقبل.