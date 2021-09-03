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    الملكة البريطانية إليزابيث الثانية أثناء زيارتها إلى نورفلوك، شرق إنجلترا 5 فبراير 2020

    وثيقة مسربة تكشف عن "نص" يستخدم فقط في حالة وفاة الملكة إليزابيث

    © AFP 2021 / Pool / Adrian Dennis
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    كشفت تسريبات، اليوم الجمعة، عن نص محدد يجب على موظفي حكومة المملكة المتحدة استخدامه عند إخطار الموظفين الآخرين بنبأ وفاة ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية.

    وبحسب الوثائق المسربة التي اطلعت عليها صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، فإن هناك نص محدد يجب على الأمناء الدائمين للإدارات استخدامه حرفيا عند نقل الخبر إلى وزرائهم، وذلك عبر اتصال هاتفي.

    الأمير البريطاني هاري وجدته الملكة إليزابيث في حفل زفاف السيدة غابرييلا وندسور وتوماس كينغستون، في كنيسة القديس جورج، في قلعة وندسور، بالقرب من لندن، بريطانيا، 18 مايو/أيار 2019
    © REUTERS / POOL
    الأمير هاري يحسم جدل تأجيل نشر مذكراته لحين وفاة جدته ملكة بريطانيا
    وذكرت الصحيفة الأمريكية أن النص الخاص بالإبلاغ عن وفاة ملكة بريطانيا، البالغة من العمر 95 عاما هو: "لقد أبلغنا للتو بوفاة جلالة الملكة"، كما أنه سيتم التشديد على الوزراء بأن "السرية مطلوبة".

    كما أشارت إلى أن الوزراء وكبار موظفي الخدمة المدنية سيتلقون بعد ذلك رسالة بريد إلكتروني من سكرتير مجلس الوزراء، والتي تنص مسودتها على ما يلي: "زملائي الأعزاء، أكتب بحزن لإبلاغكم بوفاة جلالة الملكة".

    وذكرت صحيفة "بوليتيكو" أن السكرتير الخاص لملكة بريطانيا هو الذي سيخطر رئيس الوزراء بشأن وفاتها، ويصف ما يعقب ذلك بأنه "سلسلة مكالمات" ستبلغ كل من "سكرتير مجلس الوزراء وهو أعلى موظف مدني في بريطانيا، وعدد من كبار الوزراء والمسؤولين".

    وأضافت الصحيفة كذلك أن عامة الناس سوف يعلمون بنبأ وفاة ملكة بريطانيا عبر "إخطار رسمي" سيصدر عن العائلة المالكة.

    كذلك كشفت التسريبات التي اطلعت عليها صحيفة "بوليتيكو" أن خطة التدابير الخاصة بعد وفاة ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، ستضع موظفي الحكومة البريطانية تحت قيود وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تلزمهم على عدم إعادة تغريد أي شيء عبر موقع "تويتر".

    ووفقا لوثيقة أخرى اطلعت عليها "بوليتيكو"، "سيتم حظر إعادات التغريد في إدارات وايتهول ما لم يصرح بها رئيس الاتصالات في الحكومة".

    وكانت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية كشفت في عام 2017، أن الخطة ما بعد وفاة ملكة بريطانيا ستبدأ بمكالمة آمنة من موظفي الخدمة المدنية إلى رئيس وزراء المملكة المتحدة لتنبيهه أن "جسر لندن معطل".

    وبحسب "ذا غارديان"، فإن "الإعلان سيصدر على شكل نبأ إخباري لجمعية الصحافة وباقي وسائل الإعلام في العالم في وقت واحد".

    وستقام جنازة ملكة بريطانيا الرسمية بعد 10 أيام من وفاتها، مع إقامة قداس في كنيسة وستمنستر آبي قبل دفنها في كنيسة الملك جورج السادس التذكارية بقلعة وندسور في المملكة المتحدة.

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