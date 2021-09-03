فيروس كورونا قد يترك الأمريكيين دون بنزين

أفادت وكالة "بلومبرغ"، اليوم الجمعة، بتعليق عدد من المصافي في الولايات المتحدة عمليات الإنتاج بسبب نقص الأكسجين.

وأشارت الوكالة إلى أنه تم إجبار العديد من المصافي في مركز نفطي كبير في تكساس على إغلاق عدد من الصناعات بسبب النقص الناتج في الأكسجين، والذي يستخدم في العمليات التكنولوجية.

على وجه الخصوص، ستغلق مصفاة "CITGO Refining and Chemical" جزءًا من الإنتاج في مصنعها "Corpus Christi" حتى 6 من شهر سبتمبر/أيلول الجاري.

وقالت لجنة تكساس لجودة البيئة في بيان "تغلق CITGO West مصنعها لاستعادة الكبريت بسبب فقدان إمدادات الأكسجين نتيجة لزيادة الطلب على الخدمات الطبية".

تستخدم المصافي الأكسجين لإزالة الكبريت من المواد الأولية، وفي وحدات التكسير التحفيزي، التي تُستخدم لإنتاج البنزين ووقود الديزل عالي الأوكتان.

وتشهد أجزاء كبيرة في الولايات المتحدة انقطاع في التزود الأكسجين بسبب الاستخدام الطبي للغاز، حيث يحتاج العديد من مرضى COVID-19 إلى العناية المركزة. على خلفية زيادة معدلات الإصابة بالأمراض، ظهرت مشكلة نقص الأكسجين. وبحسب ما ورد واجهت المستشفيات جنوب شرقي الولايات المتحدة نقصًا في الغاز، حيث تواجه أكثر المستشفيات صعوبات لتوفير الأكسجين ليوم واحد فقط.