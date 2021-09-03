السلطات الإيطالية تحقق في بيع طائرات حربية مسيرة لمستثمرين صينيين

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر مطلع، اليوم الجمعة، قوله إن روما تريد التحقق مما إذا كانت الحكومة قد تلقت إخطارا ببيع حصة مسيطرة نسبتها 75 في المئة في شركة "ألبي أفييشن" التي يوجد مقرها شمالي إيطاليا بموجب ما تسمى بقاعدة السلطة الذهبية.

وقال محامون عن "ألبي أفييشن" إن الشركة التزمت بجميع القواعد في بيع الحصة.

وأفادت وسائل إعلام محلية أن الشرطة الإيطالية داهمت، أمس الخميس، شركة إيطالية متخصصة في الطائرات العسكرية دون طيار يشتبه في أن الصين اشترتها بشكل غير قانوني عبر شركة مسجلة ما وراء البحار (أوفشور) واستهدفت هيئة مراقبة الأوراق المالية التابعة لوزارة الاقتصاد الإيطالية ستة أشخاص هم ثلاثة إيطاليين وثلاثة صينيين.

وقالت الشرطة إن وراء هذه الشركة الخارجية والبرنامج المالي المعقد "شركتان عامتان صينيتان بارزتان". ويعتقد المحققون أن الهدف من العملية كان الاستيلاء على المعرفة الإيطالية ونقل الإنتاج إلى ووشي وهو مركز ذكاء اصطناعي يقع على مسافة 150 كيلومترا تقريبا من شنغهاي.

وتم شراء الشركة الإيطالية التي يجب إبرام عقودها من خلال وزارة الدفاع الإيطالية، بنسبة تصل إلى 75 في المئة عام 2018، من قبل شركة مقرها في هونغ كونغ مقابل سعر مرتفع ومثير للريبة.