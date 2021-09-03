واشنطن تضيف 4 أفراد على صلة بالاستخبارات الإيرانية إلى قائمة العقوبات

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة، أن وشنطن فرضت عقوبات على 4 مواطنين إيرانيين على صلة بالاستخبارات الإيرانية.

واشنطن - سبوتنيك. وبحسب بيان الخزانة، شملت قائمة العقوبات، علي رضا فرحاني ومحمود خزين وعميد نوري وكيا صادقي.

هذا وكانت الخزانة الأمريكية، قد أعلنت في حزيران/ يونيو الماضي، فرض عقوبات على أعضاء "شبكة تهريب" تساعد في تمويل فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وجماعة "أنصار الله" اليمنية.

وفي السياق، أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في وقت سابق، أن مئات العقوبات الأمريكية على إيران ومن بينها عقوبات فرضتها الإدارة السابقة برئاسة دونالد ترامب، قد تستمر حتى في حال العودة للعمل بالاتفاق النووي.