أمر الله صالح: لم أغادر أفغانستان والمقاومة ضد طالبان مستمرة

قال أمر الله صالح، النائب الأول للرئيس الأفغاني السابق، إنه لم يغادر البلاد، معتبرا أن مقاومة حركة "طالبان" مستمرة في إقليم بنجشير الذي سبق وأعلنت الحركة السيطرة عليه مساء اليوم الجمعة.

موسكو - سبوتنيك. جاء ذلك في تغريدة لصالح بحسابه على "تويتر" بعد وقت قصير من أنباء عن مغادرته ولاية بنجشير إلى طاجيكستان، تلاها إعلان حركة "طالبان" (المحظورة في روسيا) سيطرتها على ولاية بنجشير شمالي أفغانستان، آخر معاقل المقاومة ضد الحركة.

وقال صالح: "المقاومة مستمرة وستستمر، أنا هنا على أرضي ولأجل أرضي وأدافع عنها بكرامة".

وفي وقت سابق اليوم، نفى مصدر في جبهة بنجشير لوكالة "سبوتنيك"، الأنباء التي تحدثت عن مغادرة أحمد مسعود وأمر الله صالح الولاية إلى طاجيكستان، مؤكدا وجودهما في المنطقة.

وقال المصدر إن "الأخبار المنشورة التي تفيد بأن احمد مسعود وأمر الله صالح النائب الأول لرئاسة الجمهورية السابق قد غادرا بنجشير إلى طاجيكستان مجرد شائعة وهما موجودان في بنجشير".

وأعلنت حركة طالبان، مساء اليوم الجمعة، السيطرة بشكل كامل على ولاية بنجشير.

وقال المتحدث باسم الحركة بلال كريمي: "أصبحت بنجشير تحت سيطرة" الإمارة الإسلامية"، وهو ما نفت صحته مقاومة بنجشير لاحقا. وأصبح إقليم بنجشير الذي يقع قرب العاصمة كابول، ملاذاً لآلاف الأشخاص الذين يريدون الانضمام إلى حركة المقاومة بقيادة أحمد مسعود، نجل الزعيم الأفغاني الراحل أحمد شاه مسعود، الذي حذر حركة طالبان مؤخراً من دخول ولاية بنجشير، مسقط رأس عائلته ومحل تواجده الحالي.

وأكد مسعود أنه يحظى بدعم قوات من الحكومة السابقة والأهالي، وأعرب في الوقت ذاته، عن قبوله فكرة وجود حكومة شاملة بالبلاد تضم الحركة.

وأنهت الولايات المتحدة، يوم الاثنين الماضي، سحب آخر قواتها من أفغانستان بعد عشرين عاما من وجودها العسكري بالبلاد في أعقاب هجمات 11 أيلول/ سبتمبر 2001، وذلك بعد عمليات إجلاء جوي للقوات الأجنبية والمواطنين الأفغان المتعاونين معها، امتدت لأكثر من أسبوعين من مطار كابول، لتبدأ حركة طالبان سيطرتها على مطار العاصمة.