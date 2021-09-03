مركز الأعاصير الأمريكي: لاري يشتد ليتحول لإعصار من الفئة الثانية 

بدأ الإعصار "لاري"، اليوم الجمعة في التحول لإعصار من الفئة الثانية ومن المتوقع أن يصبح إعصارا كبيرا في عطلة نهاية الأسبوع.

وقال المركز الوطني للأعاصير في الولايات المتحدة إن لاري اشتد ليتحول لإعصار من الفئة الثانية وأنه من المتوقع له المزيد من الاشتداد خلال الأيام القليلة المقبلة، بحسب رويترز.

وقال المركز إن لاري على بعد حوالي 1890 كيلومترا غربي جزر الرأس الأخضر، وهي بمحاذاة أقصى الجنوب بالنسبة للولايات المتحدة، وتصحبه رياح تصل سرعتها القصوى إلى 155 كيلومترا في الساعة.

وأمس الخميسٍ، لقي ما لا يقل عن 46 شخصا حتفهم في الفيضانات الناجمة عن هطول الأمطار التي سببها إعصار إيدا في الولايات المتحدة الأمريكية.

​وكان إعصار "إيدا" ضرب سابقاً ساحل الخليج بقوة، ووفقًا لآخر الإحصائيات، فقد دمرت أماكن كاملة، وقدرت قيمة الأضرار بالمليارات.

وقد طلب حاكم ولاية لويزيانا جون بيل إدواردز إمدادات الإغاثة والمساعدات لملايين الأشخاص المتضررين من انقطاع التيار الكهربائي ولحوالي 600000 شخص لا يحصلون على مياه الشرب.

وتعيد "إيدا" ذكريات إعصار "كاترينا"، الذي خرب مدينة نيو أورلينز قبل 16 عامًا، وقتل في ذلك الوقت حوالي 1800 شخص.

** تابع المزيد من أخبار الولايات المتحدة الأمريكية على سبوتنيك.