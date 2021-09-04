وزير الخارجية السويسري يؤكد أهمية اجتماع جنيف لدعم الشعب الأفغاني

أعلن وزير الخارجية السويسري، اينياتسيو كاسيس، أن قرار إجراء اجتماع وزاري حول تقديم المساعدة لأفغانستان هو خطوة هامة نحو دعم الشعب الأفغاني.

زيوريخ – سبوتنيك. وكتب كاسيس في تغريدة: "أرحب بقرار أنطونيو غوتيريش بإجراء اجتماع رفيع المستوى حول أفغانستان في 13 أيلول/سبتمبر بجنيف، سويسرا. خطوة هامة نحو تقديم الدعم الإنساني الضروري للشعب الأفغاني".

هذا وأعلن المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان ديوجاريك، في وقت سابق من اليوم، أن الاجتماع الوزاري حول تقديم المساعدة الإنسانية لأفغانستان سيجري في 13 أيلول/سبتمبر بجنيف، سيشارك فيه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش.

وأنهت الولايات المتحدة حربها في أفغانستان في 30 أغسطس/ آب الماضي، بعد أسبوعين من سقوط الحكومة الأفغانية وسيطرة طالبان على كابول.

ومنذ مغادرة قوات الولايات المتحدة الأمريكية كابول، تعمل حركة "طالبان" مع قطر لإعادة تشغيل المطار في العاصمة الأفغانية، وهو شريان الحياة للمساعدات.

وقالت الأمم المتحدة، أمس الخميس، إنها استأنفت الرحلات الجوية الإنسانية إلى أجزاء من البلاد، لربط العاصمة الباكستانية إسلام أباد بمزار الشريف في شمال أفغانستان وقندهار في الجنوب.

واليوم الجمعة، استأنفت الخطوط الجوية الأفغانية رحلاتها الداخلية، بينما أرسلت الإمارات العربية المتحدة طائرة تحمل مساعدات طبية وغذائية عاجلة.

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