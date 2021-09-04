الفلبين ترفع الحظر على القادمين من 10 دول بينها الإمارات وعمان

قال هاري روك، المتحدث باسم الرئاسة الفلبينية، اليوم السبت، إن الرئيس رودريغو دوتيرتي، سيرفع يوم الاثنين الحظر المفروض على المسافرين القادمين من عشر دول من بينها دولة الإمارات وسلطنة عمان والهند وإندونيسيا.

وفرض هذا الحظر في أبريل/ نيسان، ثم تم توسيعه ليشمل دولا أخرى في يوليو/ تموز، لمنع انتشار سلالة "دلتا" الشديدة العدوى، بحسب ما نقلت "رويترز".

وقال روك في بيان إنه سيتعين على المسافرين القادمين من الإمارات وسلطنة عمان والهند وباكستان وبنغلاديش وسريلانكا ونيبال وتايلاند وماليزيا وإندونيسيا البقاء 14 يوما في الحجر الصحي عند الوصول.

ولمنع انتشار إصابات سلسلة "دلتا" محليا، فرض الرئيس الفلبيني، رودريغو دوتيرتي، قيودا مشددة على منطقة العاصمة التي تضم 16 مدينة يقطنها أكثر من 13 مليون شخص، حتى نهاية يوليو.

يشار إلى أن الفلبين حظرت -في السابق- دخول المسافرين من ثماني دول من بينها إندونيسيا والهند.