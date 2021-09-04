خبراء يكشفون الاستخدامات الأكثر غرابة للنفط

يصادف الرابع من أيلول / سبتمبر، يوم العاملين في مجال النفط، وبهذه المناسبة ، شارك الخبراء مع وكالة "سبوتنيك" حقائق مثيرة حول النفط.

وأشار عضو مجلس الخبراء في معهد تطوير تقنيات الوقود والطاقة دميتري كوبتيف، إنه من الأسهل تسمية المجالات التي لا يدخل فيه النفط ومشتقاته بدلاً من سرد الصناعات التي يستخدم فيها.

ووفقا له يدخل النفط في صناعة البلاستيك، المطاط، الدهانات والمذيبات، المواد الخام الداخلة في المواد الكيميائية الدقيقة والمتخصصة، إنتاج الأدوية وحتى المضافات الغذائية.

وأضاف كوبتيف أن "بناء الطرق هو أحد الصناعات الرئيسية التي تستخدم فيها مادة النفط. الأسفلت عبارة عن بقايا ثقيلة من تقطير الزيت".

وقال نائب رئيس قطاعي "اقتصاد مجمع الوقود والطاقة" سيرغي كولوبانوف: "المنتجات الاستهلاكية الرئيسية في روسيا المصنوعة من النفط هي وقود المحركات: البنزين ووقود الديزل ووقود الطائرات. إن إجمالي هذه المنتجات يمثل نحو ثلثي الطلب المحلي الروسي على المنتجات النفطية".

وتابع بقوله: "تحتوي معظم السلع الاستهلاكية، بدرجة أو بأخرى، على النفط كمادة وسيطة... على سبيل المثال المنتجات البلاستيكية تكاد تدخل فيها مادة النفط بنسبة 100٪ ".

وأوضح كولوبانوف أنه في بعض الحالات، تحل المواد النفطية محل المواد الطبيعية وتتنافس معها بنجاح، على سبيل المثال المطاط.