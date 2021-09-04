فيسبوك وتويتر تواجهان عقوبات جديدة لرفضهما إزالة المحتوى المحظور

وبحسب وسائل إعلام روسية، ستُعقد جلسات المحكمة ضد هذه الشبكات الاجتماعية في 14 سبتمبر / أيلول الجاري.

ومنذ منتصف شهر آب / أغسطس، تلقت المحكمة خمسة بروتوكولات جديدة ضد شركة "فيسبوك"، بالإضافة إلى بروتوكولين ضد كل من تويتر وتلغرام.

ووفقا للإعلام الروسي، تم اتهام الشركات بارتكاب مخالفات بموجب المادة 13.41 من القانون الإداري لروسيا (رفض حذف المنشور على الإنترنت إذا كان الالتزام بحذفها منصوصًا عليه في تشريعات روسيا).

وتواجه تويتر وتلغرام غرامات تصل إلى 12 مليون روبل ( 164 ألف دولار)، وفيسبوك مبلغ يقدر بـ 28 مليون روبل (384 ألف دولار).