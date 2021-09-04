إصابة 8 إثر تبادل لإطلاق النار في إيطاليا

أصيب ما لا يقل عن ثمانية أشخاص في تبادل لإطلاق النار في مدينة ترييستي شمال شرقي إيطاليا، وتم تقييم حالة أحد المصابين على أنها خطيرة.

ووفقا لصحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية، اعتقل ضباط إنفاذ القانون الذين وصلوا إلى مكان الحادث اثنين من المشتبه بهم وطوقوا المنطقة التي وقع فيها إطلاق النار، وتجري التحقيقات لمعرفة سبب الحادث.

— La Stampa TV (@LaStampaTV) September 4, 2021

في وقت سابق، جرى تبادل إطلاق في مدينة بورتلاند الأمريكية بين الشرطة وتجار المخدرات. وبحسب ضباط إنفاذ القانون، فتح المهاجم النار على إدارة مكافحة المخدرات الفيدرالية، التي كانت تقوم باحتجاز تجار المخدرات. استمر تبادل لإطلاق النار حوالي 11 دقيقة.

شارك في العملية 40 سيارة شرطة، قاموا بإغلاق المنطقة بالكامل.