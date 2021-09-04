إعلام: رئيس الاستخبارات العسكرية الباكستانية يصل إلى كابول لعقد مباحثات مع طالبان

وصل رئيس الاستخبارات العسكرية الباكستانية، فايز حميد، إلى العاصمة الأفغانية كابول، مترأسا وفدا رفيع المستوى، بدعوة من حركة طالبان (المحظورة في روسيا)، لمناقشة العلاقات الاقتصادية والأمنية بين الجانبين.

إسلام آباد - سبوتنيك . وذكرت قناة "إيه آر واي" الباكستانية، أن "رئيس الاستخبارات العسكرية الباكستانية فايز حميد، وصل صباح اليوم إلى كابول، على رأس وفد من كبار المسؤولين الباكستانيين"، لافتة إلى أن "فايز حميد هو أعلى مسؤول أجنبي يصل إلى كابول بدعوة من مجلس شورى طالبان".

وأضافت أنه "من المقرر مناقشة قضايا المستقبل القريب للعلاقات التجارية الاقتصادية الأمنية بين طالبان وباكستان".

واستطاعت حركة طالبان السيطرة على العاصمة الأفغانية كابول، بعد أقل من أسبوعين من بدء الاشتباكات بين الحركة والقوات الأفغانية، بينما هرب الرئيس، أشرف غني، على متن طائرة إلى الإمارات وتبعه عدد من المسؤولين، ومع دخول مقاتلي حركة طالبان العاصمة الأفغانية، سابقت البلدان الغربية الزمن، لإجلاء دبلوماسييها والمتعاونين معها من هذا البلد.