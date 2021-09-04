قائد الحرس الثوري الإيراني يعرب عن ارتياحه لاختيار آشتياني وزيرا للدفاع

أعرب القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي عن ارتياحه لاختيار العميد محمد رضا آشتياني وزيرا للدفاع.

ونقلت وكالة "إرنا" عن سلامي، قوله: "الأعداء لم يتركوا أي وسيلة أو حيلة إلاَ واستخدموها للضغط على الشعب الإيراني"، مؤكدا "ضرورة التحلي باليقظة والبصيرة لمواجهة الأعداء".

جاءت تصريحات سلامي خلال زيارته، اليوم السبت، لوزارة الدفاع ولقائه بالوزير آشتياني، وشدد سلامي على "مواصلة القوات المسلحة لجهودها الكبيرة في إنتاج القوة والارتقاء بالبنية الدفاعية للبلاد".

وفي وقت سابق، أكد وزير الدفاع الإيراني الجديد محمد رضا آشتياني أن طهران ستبذل جهودا مضاعفة في جميع المجالات، لاسيما الأبحاث وتصميم وإنتاج معدات جديدة.

جاء هذا في تصريحات للصحفيين بعد حضوره، صباح السبت، في مبنى وزارة الدفاع لبدء مهام عمله، بحسب وكالة "فارس".

ورأى أن إحدى المهمات الرئيسية لوزارة الدفاع هي تقوية القدرات القتالية عن طريق الارتقاء بالمنظومات الدفاعية في مواجهة التهديدات العسكرية وشبه العسكرية.

وقال وزير الدفاع الإيراني إن الوزارة حققت خلال السنوات الأربع الماضية إنجازات جيدة، وبيّن أن الوزارة تضع في أولوياتها الاستفادة الجادة من طاقات القطاعين الحكومي والخاص والشركات المعرفية.