صحيفة: أمريكا مستعدة لاستخدام الطائرات لمحاربة الإرهابيين في أفغانستان

أشارت تقارير إعلامية أمريكية إلى احتمال أن يستخدم الجيش الأمريكي طائرات من دون طيار لمهاجمة الإرهابيين في أفغانستان.

فبحسب ما نشرته صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، فإن واشنطن تخطط لاستخدام طائرات البحرية الأمريكية لمحاربة مقاتلي "داعش" ( المحظور في روسيا) على الأراضي الأفغانية.

في الوقت نفسه، أفاد الصحفيون بأن البنتاغون ليس لديه حتى الآن خطة واضحة لجمع البيانات الاستخباراتية حول الأهداف وتنفيذ مثل هذه المهام من بعد هذه المسافة الطويلة على أساس منتظم.

وأشار التقرير إلى أن واشنطن ليس لديها مطارات خاضعة للسيطرة بالقرب من أفغانستان، وفي هذا الصدد، من المرجح أن تسند مسؤولية ضرب الإرهابيين إلى شركة طيران.

هذا وأفيد في وقت سابق أن القنوات التلفزيونية الرائدة في الولايات المتحدة رفضت الاعتراف بالفضيحة التي اندلعت بسبب محادثة هاتفية بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والزعيم الأفغاني الفار أشرف غني. وخلال المحادثة، دعا زعيم الولايات المتحدة زميله إلى تعزيز الشعور بالاستقرار في البلاد، على الرغم من الواقع الفعلي المغاير.