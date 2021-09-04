إعلام ينشر فيديو لتدريبات مقاتلي بنجشير في مواجهة طالبان

نشرت وسائل إعلام أوروبية مقطع فيديو، قالت إنه يرصد جانبا من تدريبات مقاتلي وادي بنجيشير، الذي يمثل آخر موقع يقاوم حكم حركة طالبان (المحظورة في روسيا) في أفغانستان.

وقالت إذاعة صوت ألمانيا "دويتشه فيله" إن المقاتلين في وادي بنجشير يقولون إنهم يريدون السلام مع "طالبان"، لكنهم مستعدون للدفاع عن مواقعهم حتى آخر قطرة دم في أجسادهم.

ويظهر مقطع الفيديو، الذي نشرته "دويتشه فيله"، مشاركة مجموعات من المقاتلين في تدريبات عسكرية قاسية على غرار التدريبات التي يتلاقها عناصر القوات الخاصة في الجيوش الكبرى.

The Panjshir Valley remains the last bastion resisting Taliban rule in Afghanistan. The National Resistance Front say they want peaceful talks with the Taliban, but are prepared to defend it "till the last drop of our blood." pic.twitter.com/HkyIVhyjLD — DW News (@dwnews) September 4, 2021

ولفتت إلى أن مقاتلي الإقليم يضمون مقاتلين محليين إضافة إلى عناصر من بقايا الجيش الأفغاني، الذي انهار قبل سيطرة حركة طالبان على حكم البلاد.

وأعلنت حركة طالبان، أمس الجمعة، سيطرتها على بنجشير، وهو التصريح الذي نفاه مقاتلي بنجشير.

وقالت تقارير محلية إن النائب الأول لرئيس الجمهورية السابق، أمر الله صالح، وجبهة المقاومة ينفيان سقوط بنجشير.

يذكر أن حركة "طالبان" سيطرت على حكم أفغانستان في 15 أغسطس/ آب الماضي، إثر انسحاب قوات الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها من البلاد وانهيار الجيش الأفغاني.