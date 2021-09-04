مقاومة بنجشير تعلن مقتل 600 من مقاتلي طالبان في مناطق متفرقة بالولاية

أعلنت "جبهة المقاومة" في ولاية بنجشير الأفغانية، اليوم السبت، مقتل نحو 600 من عناصر حركة "طالبان" (المحظورة في روسيا) منذ صباح اليوم.

موسكو - سبوتنيك . وقال المتحدث باسم "جبهة المقاومة"، فهيم دشتي، عبر حسابه على موقع "تويتر": "نحو 600 من إرهابيي حركة طالبان قُتلوا في أجزاء متفرقة من بنجشير منذ الصباح".

وأضاف دشتي، أن أكثر من ألف مقاتل من حركة "طالبان" اعتقلوا أو استسلموا أمام قوات "جبهة المقاومة"، لافتا إلى أن قوات "جبهة المقاومة" قطعت الإمدادات عن "طالبان" من المحافظات الأخرى واستحوذت على معداتها.

وكانت إذاعة صوت ألمانيا "دويتشه فيله"، نشرت مقطع فيديو، قالت إنه يرصد جانبا من تدريبات مقاتلي وادي بنجيشير، الذي يمثل آخر موقع يقاوم حكم حركة "طالبان" (المحظورة في روسيا) في أفغانستان. ويظهر مقطع الفيديو، مشاركة مجموعات من المقاتلين في تدريبات عسكرية قاسية على غرار التدريبات التي يتلاقها عناصر القوات الخاصة في الجيوش الكبرى.

وقالت إن المقاتلين في وادي بنجشير يقولون إنهم يريدون السلام مع حركة طالبان، لكنهم مستعدون للدفاع عن مواقعهم حتى آخر قطرة دم في أجسادهم، لافتة إلى أن مقاتلي الإقليم يضمون مقاتلين محليين إضافة إلى عناصر من بقايا الجيش الأفغاني، الذي انهار قبل سيطرة حركة "طالبان" على حكم البلاد.

وأعلنت حركة "طالبان"، أمس الجمعة، سيطرتها على بنجشير، وهو التصريح الذي نفاه مقاتلو بنجشير. وقالت تقارير محلية، إن النائب الأول لرئيس الجمهورية السابق، أمر الله صالح، وجبهة المقاومة ينفيان سقوط بنجشير.

يذكر أن حركة "طالبان" (المحظورة في روسيا) سيطرت على حكم أفغانستان في 15 أغسطس/ آب الماضي، إثر انسحاب قوات الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها من البلاد وانهيار الجيش الأفغاني.

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