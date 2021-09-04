الصحة العالمية وبريطانيا تدرسان معاهدة للأوبئة وأصل كورونا

بحث وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد، مقترحا عالميا حول إنشاء معاهدة للأوبئة هدفها دعم قدرة العالم على مواجهة الأوبئة عند بداية انتشارها.

ذكر ذلك مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، في تدوينة على "تويتر"، اليوم السبت، أرفقها بصورة له مع وزير الصحة البريطاني.

وقال أدهانوم، إن اجتماعه مع وزير الصحة البريطاني في روما كان اجتماعا عظيما، مشيرا إلى أنهما بحثا معاهدة مقترحة للاستعداد والاستجابة للأوبئة العالمية.

Great meeting with #UK Health Secretary @sajidjavid in Rome. Constructive discussion about the proposed treaty on pandemic preparedness and response, the origins of #COVID19, antimicrobial resistance and building a stronger @WHO. Grateful for the UK's long-standing partnership. pic.twitter.com/vwMspRn5cE — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) September 4, 2021

وتهدف المبادرة المقترحة لدعم جهود الاستجابة للأوبئة وتتضمن البحث في أصل نشأة فيروس كورونا ومقاومة الميكروبات.

كما تضمنت النقاشات سبل دعم منظمة الصحة العالمية لتصبح أكثر قوة وقدرة على الاستجابة للأزمات الصحية العالمية.

وأثنى أدهانوم على ما تقوم به بريطانيا لدعم المنظمة الدولية، خاصة فيما يتعلق بالأزمات الصحية مثل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.