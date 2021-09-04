اكتشاف تسرب نفطي في خليج المكسيك بعد إعصار إيدا

أظهرت صور فضائية تسربا نفطيا قبالة سواحل ولاية لويزيانا في أعقاب إعصار "إيدا" الذي اجتاح المنطقة مؤخرا.

ووفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، تم إجراء المسح الجوي من قبل الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي.

— Michael Vario (@mvario1) September 4, 2021

وتظهر الصور امتداد التسرب على مسافة 16 كم على الأقل بالقرب من مركز النفط والغاز في لويزيانا. ولم يتضح بعد مقدار النفط المتسرب.

ورجح الخبراء، بناء على الصور المتوفرة، أن الحديث يدور عن تسرب نفط شديد الكثافة، ما يزيد من خطورة الوضع ويتطلب إجراء تحقيقات إضافية.