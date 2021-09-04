تقرير يكشف عدد اليهود في العالم وإسرائيل

كشفت الوكالة اليهودية، في تقرير اليوم، عشية عيد رأس السنة العبرية، عن عدد اليهود في العالم وفي إسرائيل.

وبحسب المعطيات بلغ عدد اليهود في العالم نحو 15.2 مليون، من بينهم 6.93 ملايين يعيشون في إسرائيل، يمثلون 45.3% من إجمالي يهود العالم بزيادة نصف في المائة عن العام الماضي، بحسب قناة كان الإسرائيلية الرسمية.

وتضم الولايات المتحدة الأمريكية أكبر عدد من اليهود بعد إسرائيل، حيث يعيش فيها 6 ملايين، بينما يتوزع نحو 2.3 مليون آخرين في أنحاء العالم.

وفرنسا هي ثالث دولة في العالم من حيث عدد اليهود حيث تضم 446 ألف يهودي، تليها كندا بـ 393 ألفا و500 ثم المملكة المتحدة التي يقطنها 292 ألف يهودي، فالأرجنتين بـ 175 ألفا ثم روسيا التي تضم 150 ألف يهودي، فألمانيا وأستراليا وتضم كل منهما 118 ألف مواطن يهودي.

وفي الدول العربية والإسلامية يعيش نحو 27 ألف يهودي، 14 ألفا منهم في تركيا، و9 آلاف و500 في إيران، وألفين في المغرب، ونحو ألف في تونس، كما يعيش المئات (نحو 500 أو أقل في كل بلد) في البحرين والإمارات واليمن وغيرها.

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