حزب سويدي ينظم تجمعا رفضا للمهاجرين في العاصمة ستوكهولم

نظم حزب "البديل من أجل السويد" اليميني لقاء جماهيريا لمناصريه في العاصمة ستوكهولم،، بهدف رفض وجود المهاجرين في البلاد.

وأفاد مراسل "الأناضول"، اليوم، بأن رئيس الحزب اليميني المتطرف غوستاف كاسيلستراند، خاطب الحضور بميدان "نورمالمستورغ"، قائلا إنهم "يخططون حال فوزهم في الانتخابات، لترحيل 500 ألف مهاجر يعيشون في السويد".

وأضاف: "الطائرات على وشك الإقلاع لأخذ أولئك المهاجرين إلى بلدانهم، فليتركوا السويد بلا رجعة".

في غضون ذلك، أبدى عدد من الحاضرين رفضهم التام لحديث كاسيلستراند، ورفعوا لافتات كتب عليها "لا نريد عنصرية في شوارعنا"، و"توقف عن العنصرية"، و"ضد العنصرية".