بايدن يصف اللاجئين الأفغان بـ "الشجعان"

رحب الرئيس الأمريكي جو بايدن، باللاجئين الأفغان، الذين غادروا بلادهم بعد سيطرة حركة "طالبان" (المحظورة في روسيا) على الحكم، وانسحاب القوات الأمريكية وحلفائها من البلاد.

وأعاد بايدن، نشر تغريدة نشرها وزير خارجيته أنتوني بلينكن، تتضمن صورة تجمعه مع اللاجئين الأفغان، الذين وصلوا الولايات المتحدة الأمريكية

وكتب بايدن: "أرحب باللاجئين الأفغان في أمريكا التي تمثل بيتهم الثاني"، مضيفا: "هذه رسالتي إلى الأفغان الشجعان".

وكان وزير الخارجية الأمريكي يتحدث في تدوينته السابقة، التي نشرها أمس الجمعة، عن الجهود التي قادتها الولايات المتحدة الأمريكية من أجل إخلاء اللاجئين الأفغان، مؤكدا على شعور الأمريكيين بالفخر خلال الترحيب باللجئين الأفغان في بيتهم الجديد.

يذكر أن حركة طالبان (المحظورة في روسيا) أعلنت في الـ 15 من أغسطس/ آب الماضي، سيطرتها على حكم البلاد، وهو ما دفع الآلاف للبحث عن وسيلة لمغادرة البلاد.

To the courageous Afghans arriving in America: welcome home. https://t.co/Gw8c3a9c77 — President Biden (@POTUS) September 4, 2021

وفي الـ 30 من أغسطس الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، سحب آخر جندي أمريكي من أفغانستان بعدما وصفه بعملية إجلاء تاريخية من مطار كابول.

وأنهى ذلك القرار أطول حرب في تاريخ أمريكا استمرت نحو 20 عاما، وراح ضحيتها آلاف القتلى والجرحى.