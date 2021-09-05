الناتو: يجب على المجتمع الدولي العمل لمنع أن تصبح أفغانستان مركزا للمنظمات الإرهابية

صرح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، اليوم الأحد، أنه يجب على المجتمع الدولي العمل معا لمنع أن تصبح أفغانستان مركزا للمنظمات الإرهابية.

موسكو - سبوتنيك. وقال ستولتنبرغ: "أتفق تماما على أن المجتمع الدولي بأسره، بما في ذلك روسيا والصين، يجب أن يعمل على منع أفغانستان من أن تصبح مكانا يمكن للجماعات الإرهابية أن تعمل فيه بحرية وتجهز وتخطط وتمول لشن هجمات ضد بلادنا ".

يذكر أنه في 15 آب/أغسطس الماضي، استطاعت حركة طالبان (المحظورة في روسيا) السيطرة على العاصمة الأفغانية، كابول، دون مقاومة تذكر، بعد أقل من أسبوعين من بدء الاشتباكات بين القوات الحكومية ومسلحي الحركة، فيما بقيت ولاية بنغشير، الواقعة شمال شرقي البلاد، الولاية الوحيدة خارج سيطرتها.

وبنهاية يوم 31 آب/أغسطس الماضي، استولت حركة طالبان على مطار كابول كاملا بعد ساعات من إقلاع آخر طائرة عسكرية أميركية منه وخروج القوات الأجنبية نهائيا من أفغانستان، ليعقبه احتفال مسلحي الحركة بهذا الانسحاب معبرين عن فرحتهم بعودة "النظام الإسلامي".

وجاءت سيطرة طالبان على معظم أراضي البلاد لتتوج عمليات عسكرية ضد القوات الحكومية استمرت أسابيع، تزامنا مع عملية انسحاب القوات الأجنبية بقيادة الولايات المتحدة، والمقرر اكتمالها في 11 من الشهر المقبل، وبعد مغادرة الرئيس أشرف غني للبلاد "حقنا للدماء".

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