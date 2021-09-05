مقتل 3 وإصابة أكثر من 20 بتفجير انتحاري في باكستان

قالت وسائل إعلام محلية باكستانية، اليوم الأحد 5 سبتمبر/أيلول، إنه قتل 3 وأصيب أكثر من 20 آخرين في تفجير انتحاري جنوب غربي البلاد.

وأوضحت وسائل الإعلام الباكستانية المحلية أن القتلى والمصابين من قوات شبه نظامية تابعة للجيش الباكستاني، بعد تفجير انتحاري استدفهم في مدينة كويتا جنوب غربي باكستان.

ولم تعلن حتى الآن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير.

يذكر أن قوات الأمن الباكستانية كانت قد قضت، يوم 8 أغسطس/آب الماضي، على خلية إرهابية أفغانية مكونة من 3 أفراد في مدينة لاهور شرقي البلاد، كانوا يستعدون لاستهداف شخصيات بارزة ومواقع حكومية حساسة في المدينة.

وقالت مصادر أمنية باكستانية لـ"سبوتنيك": "قُتل 3 مسلحين خلال تبادل إطلاق النار بين قوات الأمن والمجموعة الإرهابية القادمة من أفغانستان".

وكانت السلطات قد تلقت معلومات استخباراتية عن تواجد أفراد عصابة مسلحة كانوا يستعدون لاستهداف شخصيات بارزة ومواقع حكومية حساسة في المدينة خلال "عاشوراء محرم"، بحسب المصادر ذاتها.