الناتو يعبر عن مخاوفه من إنشاء جيش أوروبي موحد

قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ إن إنشاء جيش من الاتحاد الأوروبي يمكن أن يضعف التحالف ويتسبب في تقسيم أوروبا.

وقال ستولتنبرغ لصحيفة "تلغراف" البريطانية، اليوم الأحد: "أرحب بمساهمة أوروبا الدفاعية الأكبر، لكن لا ينبغي أن تحل محل الناتو. من الضروري الحفاظ على الصلة بين أمريكا الشمالية وأوروبا".

وفقًا لستولتنبرغ، لا يمتلك الغرب موارد كافية، لذلك من الضروري تجنب ازدواجية الوظائف التي يمتلكها حلف الناتو.

في وقت سابق، دعا رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوري، ورئيس اللجنة العسكرية للاتحاد الأوروبي، كلوديو غرازيانو، إلى إنشاء قسم داخل المنظمة "قوة رد سريع" يضم ما لا يقل عن خمسة آلاف شخص.

وفي وقت سابق من شهر أيار / مايو الماضي، أعلن مسؤول رفيع في الاتحاد الأوروبي أن 14 دولة أوروبية تتقدمها فرنسا وألمانيا تقدمت باقتراح لإنشاء قوة عسكرية للتدخل السريع بغرض نشرها بشكل مبكر في الأزمات الدولية.