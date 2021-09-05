طالبان تعبر عن رغبتها في إقامة علاقات دبلوماسية مع ألمانيا

أعربت حركة طالبان الأفغانية (المحظورة في روسيا) عن رغبتها في إقامة علاقات دبلوماسية متينة مع ألمانيا.

وأعلن المتحدث باسم حركة طالبان، ذبيح الله مجاهد، اليوم الأحد، في تصريح لصحيفة "فيلت أم زونتاغ": "نريد علاقة دبلوماسية قوية ورسمية مع ألمانيا"، مطالبا بالاعتراف بالحكومة الجديدة في كابول.

ودعا مجاهد الحكومة الألمانية لتقديم الدعم المالي والمساعدات الإنسانية، فضلًا عن التعاون في مجالات الصحة والزراعة والتعليم.

وقال مجاهد: "ألمانيا بحاجة إلى إجراء مفاوضات مع طالبان لضمان مغادرة طالبي اللجوء الأراضي الأفغانية".

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، إن السفارة الألمانية ستعود إلى كابول إذا ضمنت طالبان سلامتها واحترمت حقوق الإنسان في أفغانستان وشكلت حكومة شاملة.

في الأول من أيلول/ سبتمبر، قال ماس إن على الغرب التفاوض مع طالبان لمنع تنامي عدم الاستقرار وانتشار الإرهاب في أفغانستان.