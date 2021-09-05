طالبان تحظر إطلاق النار في الهواء

أصدرت حركة طالبان (المحظورة في روسيا) تعليمات لأعضائها تأمرهم بتجنب إطلاق النار في الهواء، وذلك بعد مقتل شخصين وإصابة 10 آخرين، ليلة الجمعة، في كابول.

ووقعت على الأمر اللجنة العسكرية للحركة، مؤكدة أن إطلاق النار في الهواء في العاصمة الأفغانية ومناطق أخرى من البلاد يؤدي إلى خسائر بشرية، فضلا عن زرع الخوف بين المدنيين.

وجاء في البيان: "صدرت تعليمات بتجنب إطلاق النار في الهواء بشكل صارم. من الآن فصاعدا، لن يكون هناك إطلاق نار في الهواء تحت أي ظرف من الظروف. إذا حدث ذلك، فستتحمل المسؤولية".

وصدرت أوامر لقادة الشرطة في كابول والمحافظات، وكذلك ضباط المخابرات، باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة على وجه السرعة للتعرف على الجناة ومعاقبتهم.

في حين أطلقت قوات حركة طالبان، النار في الهواء من أجل تفريق نساء أفغانيات خلال مظاهرة، أمس السبت، والتي يطالبن فيها بمساواتهن في الحقوق.

وتظاهرت النساء الأفغانيات في شوارع كابول، أمس السبت، وهي ثالث مظاهرة هذا الأسبوع، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

ولقي اثنان من السكان مصرعهما وأصيب 10 آخرون، مساء الجمعة، بعد قيام حركة طالبان بإطلاق نار كثيف للاحتفال بعد شائعة تقول إن طالبان اجتاحت إقليم بنجشير، وهو الإقليم الوحيد الخارج عن سيطرة الحركة منذ استيلائها على السلطة يوم 15 أغسطس/آب.

Leadership Guidelines on Aerial Shooting in Kabul and Other Cities: https://t.co/LLxiuXNtVj pic.twitter.com/7R8M250quj pic.twitter.com/2ZyWm2Cpay — Zabihullah Mujahid (@Zabihullah_M3) September 5, 2021

وفرضت حركة طالبان سيطرة كاملة على العاصمة الأفغانية كابول في 15 أغسطس/ آب الماضي، وحاول آلاف الأفغان الفرار خوفا من نظام قمعي مماثل لآخر مرة كانت فيها الجماعة في السلطة من عام 1996 إلى عام 2001.