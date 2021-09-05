آبي أحمد يعلن الانتهاء من زراعة 6.7 مليار شتلة

أعلن رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، أن أديس أبابا، حققت إنجازا يفوق ما كان مخططا له في الحملة التي أطلقتها بلاده بعنوان "البصمة الخضراء"، التي تهدف إلى زيادة المساحات الخضراء في البلاد.

ونشر آبي أحمد مجموعة صور على صفحته الرسمية على "تويتر"، اليوم الأحد، ترصد جانبا من مشاركته في عمليات زراعة الشتلات في البلاد.

Congratulations to all Ethiopians in all corners of the country for finalizing a successful #GreenLegacy season this year with 6.7bil seedlings planted, surpassing our set target. pic.twitter.com/59ULLsGVLu — Abiy Ahmed Ali 🇪🇹 (@AbiyAhmedAli) September 5, 2021

وكتب أحمد: "أوجه التهاني لكل إثيوبي في كل ركن من أركان إثيوبيا"، مضيفا: "لقد انتهينا من موسم زراعة الشتلات بنجاح كبير".

وتابع: "موسم زراعة الشتلات هذا العام شهد زراعة أكثر من 6.7 مليار شتلة"، مشيرا إلى أن هذا العدد تجاوز الحد المخطط له مسبقا.

وذكرت وكالة أنباء إثيوبيا، في وقت سابق، أن إثيوبيا أطلقت حملة "البصمة الخضراء" بهدف زراعة 5 مليارات شتلة ابتداءً من يونيو/ حزيران 2020.