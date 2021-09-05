الجيش الإيراني: لدينا القدرة على إحباط أقوى برامج التشويش الإلكتروني لدى العدو

قال نائب قائد قوة الدفاع الجوي للجيش الإيراني، العميد علي رضا الهامي، اليوم الأحد، إنه لدينا القدرة على إحباط أقوى برامج التشويش الإلكتروني لدى العدو.

وأجرت وكالة "فارس"، اليوم الأحد، حوارا مع العميد الهامي ، أكد من خلاله على القدرات الإيرانية العالية في مجال الحرب الإلكترونية، حيث تستخدم إيران منظومات الكشف البصري، بهدف التشويش الإلكتروني على أعداء البلاد.

وشدد العميد الهامي على أن أحوال بلاده في مجال الحرب الإلكترونية ممتازة، وتتقدم إلى الأمام بالتوازي مع تقدم العالم والتهديدات القائمة، بناء على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة الإيرانية.

وأكد الهامي أن الحرب الإلكترونية تعد، اليوم، أحد المؤشرات الرئيسية لجميع الحروب، وهو ما شهدته بلاده ومنطقة الشرق الأوسط، خلال الفترة الأخيرة، سواء في العراق أو أفغانستان أو منطقة الخليج، مضيفا أن أولى سيناريوهات المعتدي هو استخدام التشويش الإلكتروني بغرض تنفيذ سيناريوهاته اللاحقة.

وذكر نائب قائد قوة الدفاع الجوي للجيش الإيراني أن بلاده تستخدم في مجال الحرب الإلكترونية، اليوم، سواء في مجال الدفاع الجوي للجيش أو سائر القوات المسلحة، معدات ممتازة ومؤثرة، وقادرة على الرد على أي تهديد يهدف إلى شل المنظومات الإيرانية.

وأشار إلى أن بلاده قامت بإنتاج منظومات أسلحة غير مرتبطة بالإشارات والتشويش والأمواج الإلكترونية، وهو ما يجعل بلاده في حالة من عدم القلق، خاصة وأن إيران تستخدم منظومات الكشف البصري.

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