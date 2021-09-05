قاليباف: الهروب المذل لأمريكا من أفغانستان مثال على أفول قوتها الدولية

قال رئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد باقر قاليباف، إن بلاده تؤكد على صون حقوق الشعب الأفغاني بجميع أعراقه ولغاته ومذاهبه.

وجاءت تصريحات قاليباف خلال اجتماع مجلس الشورى، اليوم الأحد، تعليقا على التطورات الأخيرة في أفغانستان، مضيفا أن إرادة إيران ستكون إرادة الشعب الأفغاني نفسه.

ونقلت وكالة فارس، صباح اليوم الأحد، عن قاليباف أن الهروب المذل للجيش الأمريكي مثالا بارزا على أفول قوة أمريكا الدولية، واعتماد بعض المسؤولين الأفغان على الجانب الأمريكي لتحقيق التقدم والأمن لبلادهم، كان خطأ استراتيجيا، ولم تحقق أفغانستان أي تقدم ملموس في البنية التحتية والرخاء الاجتماعي، فضلا عن عدم توفير حاجات المجتمع المدني الأكثر بديهية، والتي تتعلق بالأمن في البلاد.

وشدد قاليباف على تأكيد الشعب الايراني بصون الحقوق الدينية والإنسانية للشعب الأفغاني، بجميع مذاهبه وأعراقه ولغاته، وإرساء الأمن العام والمستديم في أفغانستان، مشددا على أن إيران ستدافع عن الشعب الأفغاني أمام المحاولات المحتملة للقوى الأجنبية السلطوية، التي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار، كما أن السلطات الإيرانية تراقب بدقة مخططاتها في هذا المجال.

أعلنت الولايات المتحدة، في 30 أغسطس/ آب، استكمال انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان وانتهاء المهمة التي استمرت 20 عاما، حيث أصبح مطار كابول، الذي تم إجلاء الأجانب والحلفاء منه، تحت السيطرة الكاملة لحركة طالبان (المحظورة في روسيا).

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