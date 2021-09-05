تركيا تعزي مصر في ضحايا حادث انقلاب حافلة

أعربت الحكومة التركية، اليوم الأحد، عن تعازيها لمصر في مصرع 12 شخصا بحادث سير شرقي البلاد.

جاء هذا في بيان صدر عن وزارة الخارجية التركية، اليوم الأحد، بحسب وكالة أنباء الأناضول.

وقال البيان: "علمنا ببالغ الحزن نبأ وفاة وإصابة العديد جراء انقلاب حافلة اليوم كانت متجهة من مدينة شرم الشيخ إلى القاهرة في مصر".

وأضاف البيان: "نسأل الله أن يتغمد برحمته من فقدوا أرواحهم في الحادث، والشفاء العاجل للمصابين، ونقدم تعازينا إلى مصر".

ولقي 12 شخصا مصرعهم وأصيب 34 آخرون في حادث انقلاب حافلة رحلات سياحية على طريق القاهرة – السويس شمالي مصر.

ونقلت وكالة "أنباء الشرق الأوسط" المصرية الرسمية، اليوم الأحد، عن مصدر مسؤول بمرفق الإسعاف: "أن عدد المصابين في حادث انقلاب حافلة ركاب (أتوبيس سياحي) بطريق القاهرة السويس بلغ 34 مصابا، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 12 بينهم أطفال".

وأوضحت الوكالة أن "الحادث وقع على طريق القاهرة- السويس اتجاه السويس، وكان يستقله عدد من الأسر". وأشارت إلى أن فريقا من النيابة العامة في محافظة السويس، انتقل لموقع الحادث لسماع أقوال المصابين.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار مصر الآن على سبوتنيك