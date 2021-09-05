طالبان تلزم طالبات الجامعات بارتداء عباءة سوداء ونقاب

ونقلت صحيفة " تايمز أوف إنديا " بيانا صادرا عن حركة طالبان التي سيطرت على الحكم في أفغاستان، عشية إعادة فتح الجامعات الخاصة في أفغانستان، قالت فيه الحركة إنه يتعين على الطالبات ارتداء عباءة سوداء والنقاب، ويتابعن الفصول في صفوف غير مختلطة.

وأمرت طالبان الفتيات المسجلات في هذه الجامعات بمغادرة الفصول الدراسية قبل الطلاب الذكور بخمس دقائق، والانتظار في قاعات انتظار إلى أن يغادر أولئك المبنى، بحسب هذا المرسوم.

وأضاف المرسوم أنه سيُطلب من الجامعات توظيف معلمات للطالبات أو محاولة توظيف "أساتذة مسنين" بعد التحقق من أخلاقهم الحميدة، فيما سيواجه نظام طالبان مشكلة فيما يتعلق بالفصول غير المختلطة، حيث لا يوجد عدد كاف من المعلمات أو الفصول الدراسية لفصل الإناث عن الذكور، كما قال أستاذ جامعي طلب عدم الكشف عن هويته.

وفي وقت سابق، أطلقت قوات حركة طالبان النار في الهواء من أجل تفريق نساء أفغانيات خلال مظاهرة، أمس السبت، والتي يطالبن فيها بمساواتهن في الحقوق.

وتظاهرت النساء الأفغانيات في شوارع كابول، أمس السبت، وهي ثالث مظاهرة هذا الأسبوع، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وقالت إحدى المتظاهرات، مريم نعيبي، البالغة من العمر 20 عاما، لوكالة "أسوشيتد برس" للأنباء: "نحن هنا لنكسب حقوق الإنسان في أفغانستان، أنا أحب بلدي وسأكون هنا دائما".

وذكرت وكالة "أسوشييتد برس" أن مسيرة أمس السبت بدأت بشكل سلمي، وقام المتظاهرون بتكريم الجنود الأفغان الذين لقوا حتفهم في قتال طالبان بتعليق إكليل من الزهور خارج وزارة الدفاع الأفغانية، وتابعت: "وبينما سار المتظاهرون نحو القصر الرئاسي، تدخلت قوات طالبان وسألوهم ماذا يريدون".

يذكر أن حركة طالبان كانت قد فرضت سيطرة كاملة على العاصمة الأفغانية كابول في 15 أغسطس/ آب الماضي، وحاول آلاف الأفغان الفرار خوفا من نظام قمعي مماثل لآخر مرة كانت فيها الجماعة في السلطة من عام 1996 إلى عام 2001.