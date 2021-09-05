رئيسي يؤكد لماكرون أن طهران لا تعارض استئناف المفاوضات حول الاتفاق النووي

قال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي إن بلاده لا تعارض استئناف المفاوضات حول الاتفاق النووي على أن تنتهي برفع العقوبات عن إيران.

وأعلنت الرئاسة الإيرانية، حسب"سبوتنيك" أن رئيس إيران أكد للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال اتصال هاتفي، الترحيب بعودة المفاوضات على أن تنتهي برفع العقوبات عن إيران.

وأشار رئيسي إلى أنه يرحب بعلاقات جيدة مع باريس خاصة في المجالين الاقتصادي والتجاري.

من ناحيته أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن أمله في عودة المفاوضات حول الاتفاق النووي في فيينا.

ورحب أيضا ماكرون بالتعاون مع إيران في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.

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