أردوغان يصدر كتابا جديدا عنوانه "يمكن إقامة عالم أكثر عدلا"

ألّف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كتابا جديدا يتحدث فيه عن إمكانية إقامة العدالة في العالم، عن طريق إلغاء حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن الدولي، حتى يصبح المحق قويا وليس القوي هو المحق.

وتقول وكالة "الأناضول" التركية، إن الكتاب الذي يصدر غدا الاثنين، يتحدث فيه أردوغان عن مساعي بلاده التي تهدف إلى تحقيق العدالة لجميع البشر.

ويتناول كتاب أردوغان أبرز الأزمات العالمية التي تواجه البشر وهي انتشار الظلم وقضايا اللاجئين والإرهاب الدولي، إضافة إلى معاداة الإسلام.

"من الممكن إنشاء عالم أعدل".. كتاب لأردوغان يصدر الإثنين

يشير #أردوغان في كتابه إلى المعضلات السياسة العالمية لا سيما الظلم وأزمة اللاجئين والإرهاب الدولي ومعاداة الإسلام والتمييز العنصري وازدواجية المعايير.https://t.co/gHgIhTGRBj pic.twitter.com/ZlIA41Rkry — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) September 5, 2021

كما يتناول الكتاب أزمة التمييز العنصري في العالم والمعايير المزدوجة في التعامل مع القضايا المختلفة، بحسب الوكالة التي أشارت إلى أن أردوغان يتحدث عن إصلاح شامل في العالم يشمل مجلس الأمن الدولي، وعملية تمثيل الدول في الأمم المتحدة.

ويؤكد أردوغان إمكانية إقامة العدل في العالم بصورة نموذجية وشاملة من خلال الأمم المتحدة، وإلغاء حق النقض الذي يسهم في تحقيق العدالة.

ويتضمن الكتاب بعض المصطلحات المهمة ومنها:

لا يوجد أبرياء في عالم يموت فيه الأطفال.

العدل قضية ملحة والمؤسسات المسؤولة عن تطبيقه في حالة جمود.

لدينا مسؤولية لنكون ممثلين للعدالة وصوت الضمير في عالم تغيب فيه الرحمة.

العالم أكبر من خمسة حتى يصبح المحق قويا وليس القوي محقا، في إشارة إلى الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن.

خلاص العالم وسعادته في تطبيق العدالة.

وذكرت وكالة "الأناضول" إلى أنه سيتم التبرع بعائدات الكتاب إلى إدارة الطوارئ التركية، مشيرة إلى أنه سيتم ترجمته إلى عدة لغات منها العربية والإنجليزية.