غابات الأمازون تفقد 4600 كيلومتر من مساحتها في عام

تقلصت غابات الأمازون المطيرة في أمريكا الجنوبية بمقدار 4640 كيلومترا مربعا (1791 ميلا مربعا) في العام الماضي، وهو ما يزيد على مساحة أراضي ساو باولو، أكبر مدينة في البرازيل.

بوينس أيرس - سبوتنيك. نقلت بوابة "جي 1" عن النظام الوطني لرصد الغابات، قوله إنه استخدم بيانات حصل عليها من الأقمار الصناعية ودراسات مراقبة واستغلال غابات الأمازون من يوليو/ تموز 2020 إلى يوليو 2021.

في أبريل/ نيسان، انتُقد الرئيس جايير بولسونارو مرارا وتكرارا بسبب معدلات قياسية في إزالة الغابات، لكنه تعهد بقمع إزالة الغابات بشكل غير قانوني في أقل من عقد من الزمان وأصدر مرسوما يأمر بنشر الجيش في الأمازون لمحاربة الجرائم البيئية.

في الشهر المنصرم، حذر خبراء من تكرار سيناريو الحرائق التي شهدتها غابات الأمازون العام الماضي، وذلك مع رصد زيادة في عدد الحرائق الشهر الماضي.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أنه بحسب الأرقام الرسمية، تم تسجيل ما يقرب من سبعة آلاف حريق في يوليو/ تموز الماضي بزيادة 28% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

ويقول نشطاء إنهم يتوقعون أن يزداد الوضع سوءا خلال شهري أغسطس/ آب وسبتمبر/ أيلول من هذا العام. وتم حظر إشعال الحرائق لتطهير الأراضي رسميا بعد تعرض الحكومة لضغوط من المستثمرين الدوليين.

ويلوم كثيرون الرئيس البرازيلي، على تشجيع الأنشطة الزراعية والتعدين في غابات الأمازون، وهى أكبر غابة مطيرة في العالم، ويعتقد أن معظم الحرائق تشتعل بسبب المزارعين وقاطعي الأشجار الذين يمهدون الأراضي للزراعة أو الرعي.