نحو ألف شخص ينتظرون في مطار مزار الشريف.. هل حقا تحتجزهم طالبان كرهائن؟

ذكرت صحيفة أمريكية، يوم الأحد، أن نحو ألف شخص، من بينهم عشرات الأمريكيين والأفغان الذين يحملون تأشيرات للولايات المتحدة أو دول أخرى، ما زالوا عالقين في أفغانستان لليوم الخامس في انتظار تصريح طالبان بمغادرة الرحلات الجوية.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، أن الوضع الذي يواجه الراغبين في المغادرة من المطار الدولي في مدينة مزار الشريف الشمالية يعكس حالة الآلاف، الذين لم يتمكنوا من ركوب طائرات من كابول بعد أن استولت طالبان على العاصمة قبل انسحاب القوات الأمريكية.

وقال مايك مكول النائب الجمهوري البارز في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي في "فوكس نيوز صنداي"، إن ست طائرات عالقة في مطار مزار الشريف وتقل أمريكيين ومترجمين أفغان، غير قادرة على الإقلاع لعدم حصولها علي تصريح من حركة طالبان (المحظورة في روسيا).

وأضاف أن طالبان تحتجز الركاب "رهائن لتحقيق مطالب"، لكن عدة تقارير شككت في بيان مكول.

وقال مكول إن طالبان "تريد شيئا في المقابل، للموافقة على الرحلات الجوية، وإنه يعتقد أنها تسعى للحصول على اعتراف كامل من الولايات المتحدة الأمريكية".

وقال شخص مطلع على جهود الإجلاء لوكالة رويترز، إن وصف الركاب بأنهم رهائن غير صحيح.

وذكرت نيويورك تايمز، أن منظمي رحلات الإجلاء في قطر قالوا إن "الطائرات في مزار الشريف تلقت التصريح اللازم وتنتظر موافقة طالبان النهائية".

ونقلت الصحيفة عن إريك مونتالفو، الضابط المتقاعد في مشاة البحرية الأمريكية والذي شارك في تنظيم الرحلات الجوية، قوله إن "طالبان لا تحتجز الطائرات كرهائن".

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