رئيس وزراء بريطانيا يلقي كلمة غدا أمام البرلمان بشأن أفغانستان

يلقي رئيس الوزراء بوريس جونسون، كلمة أمام أعضاء البرلمان، اليوم الاثنين، بشأن انسحاب بريطانيا من أفغانستان وسط انتقادات لطريقة معالجة عملية الإجلاء والإخفاق في التنبؤ بمدى سرعة اجتياح طالبان للبلاد.

وانسحبت الولايات المتحدة وبريطانيا من أفغانستان الشهر الماضي، واعترف وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب بأن كلا البلدين أساء تقدير قدرة طالبان على السيطرة.

واستولت حركة طالبان (المحظورة في روسيا) على كابول في 15 أغسطس/آب.

وواجه جونسون انتقادات لاذعة من أعضاء البرلمان، بسبب إخفاقات المخابرات والقيادة فيما يتعلق بسقوط كابول، وقد اعترف بأن قرار الولايات المتحدة بالانسحاب لم يترك لبريطانيا خيارا سوى سحب قواتها.

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