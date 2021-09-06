مقتل 4 أشخاص بينهم رضيع بحادث إطلاق نار في ولاية فلوريدا الأمريكية

أقدم رجل مسلح على قتل أربعة أشخاص، بينهم امرأة ورضيعها، رميا بالرصاص في أحد المنازل، قبل أن يستسلم للشرطة في وسط ولاية فلوريدا الأمريكية.

وقال قائد شرطة مقاطعة بولك جرادي جود، في مؤتمر صحفي، إن "مطلق النار هو بريان رايلي (33 عاما) وهو جندي سابق في مشاة البحرية الأمريكية خدم في العراق وأفغانستان. وقد أصاب أيضا فتاة تبلغ من العمر 11 عاما خضعت لعملية جراحية بعد إصابتها بسبع رصاصات"، وفق وكالة "رويترز".

وأضاف قائد الشرطة، أن رايلي تبادل إطلاق النار مع الشرطة قبل أن يسلم نفسه وقد حاول لاحقا انتزاع مسدس أحد رجال الشرطة أثناء علاجه في المستشفى لإصابته بطلق ناري قبل السيطرة عليه مرة أخرى.

وقال جود إن الجاني عاد في وقت مبكر من صباح الأحد وقتل رجلا يبلغ من العمر 40 عاما والأم البالغة من العمر 33 عاما وطفلها الرضيع. وأضاف جود أنه قتل أيضا في المنزل المجاور والدة المرأة البالغة من العمر 62 عاما.

وأضاف أن الشرطة استجابت لبلاغ عن سماع إطلاق النار وبعد وصولها وجدت الجاني دون سلاح في الخارج مرتديا ملابس مموهة وسترة واقية "سمعنا صوت وابل آخر من الرصاص وصراخ امرأة وأنين رضيع". وتلا ذلك تبادل لإطلاق النار قبل أن يخرج رايلي دون سلاح وتم اعتقاله.

وقال جود: "كان من الأفضل لو خرج ومعه سلاح ... كنا سنطلق عليه وابلا من النيران ..لكنه لم يفعل ذلك لأنه جبان. فعندما يقرر شخص ما الاستسلام نلقي القبض عليه سلميا".

وتابعت الشرطة أن صديقته أبلغت المحققين أنه مصاب باضطراب ما بعد الصدمة وباكتئاب.