طالبان تعلن للمرة الثانية انتهاء الحرب في أفغانستان

أعلن ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم حركة "طالبان" (المحظورة في روسيا)، اليوم الاثنين، انتهاء الحرب في أفغانستان، بعد سيطرة الحركة على البلاد.

وقال مجاهد لقناة محلية "الحرب في أفغانستان قد انتهت، والآن سوف نعمل معا لإعادة إعمار البلاد".

وهذه المرة الثانية خلال شهر تعلن فيها الحركة انتهاء الحرب في أفغانستان.

ووجهت حركة طالبان (المحظورة في روسيا) دعوة إلى تركيا والصين وروسيا وإيران وباكستان وقطر لحضور فعاليات بمناسبة الإعلان عن تشكيل الحكومة، حسبما ذكرت قناة الجزيرة الفضائية نقلا عن مصدر في الحركة.

وأعلنت "جبهة المقاومة" في ولاية بنجشير يوم أمس الأحد، استعدادها لمواصلة المفاوضات مع حركة "طالبان" بعد ساعات من إعلان الأخيرة اقترابها من السيطرة على عاصمة الولاية.

وكان إقليم بنجشير الذي يقع قرب العاصمة كابول ملاذا لآلاف الأشخاص الذين يريدون الانضمام إلى حركة المقاومة بقيادة أحمد مسعود، نجل الزعيم الأفغاني الراحل أحمد شاه مسعود، الذي حذر حركة "طالبان" مؤخرا من دخول ولاية بنجشير، مسقط رأس عائلته ومحل تواجده الحالي، مؤكدا أنه يحظى بدعم قوات من الحكومة السابقة والأهالي.

يذكر أنه مع انسحاب القوات الأجنبية، استطاعت حركة "طالبان" السيطرة على العاصمة الأفغانية، كابول، دون مقاومة تذكر من الجيش الأفغاني في 15 أغسطس/ آب 2021، بعد توالي سقوط الولايات الأفغانية بيد الحركة، وتمكن مقاتلوها من دخول القصر الرئاسي في كابول بعد فرار الرئيس أشرف غني إلى الإمارات التي قالت إنها استضافته "لأسباب إنسانية".