رئيس وزراء إسرائيل يصف هروب الأسرى الفلسطينيين من النفق بالحدث الخطير

وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، صباح الاثنين، فرار 6 معتقلين أمنيين فلسطينيين من سجن جلبوع (شمالي إسرائيل) عبر نفق بأنه "حدث خطير يلزم جميع الأجهزة الأمنية بالتحرك".

وقال بينيت لوزير الأمن الداخلي عومر بار ليف، إن "هذا حدث خطير يلزم جميع الأجهزة الأمنية بالتحرك"، وفقا لبيان نشره مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وأضاف البيان أنه يتم اطلاع رئيس الوزراء على آخر المعلومات حول عمليات البحث والتحري عن الفارين الفلسطينيين وسيجري مشاورات وفق الحاجة.

#صورة متداولة نشرها الإعلام العبري للأسرى الستة الذين تمكنوا من الهرب من سجن جلبوع الصهيوني فجر اليوم . pic.twitter.com/mNNcz3q070 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) September 6, 2021

وحسب تحقيقات أولية لمصلحة السجون، نقلتها وسائل إعلام عبرية، فإن الأسرى تمكنوا من الهرب في ساعة مبكرة من الليلة الماضية، ثم بدأت المصلحة تحقيقات واسعة في ظروف ملابسات الحادثة.

ورحبت أغلب الفصائل الفلسطينية بعملية الهروب الكبير، واعتبرتها انتزاعا للحرية، وخطوة جديدة نحو مقاومة "الاحتلال" في كل المواقع.

وقال الناطق باسم حركة فتح، منير الجاغوب، عبر "فيسبوك"، تعليقا على تمكن قائد "شهداء الأقصى"، زكريا الزبيدي من الهروب من السجن، "التنين ينتصر على الجلاد".

وأكدت القناة الإسرائيلية أن الفلسطينيين الـ 6 الهاربين هم من حركة فتح، ومن بينهم زكريا الزبيدي الذي كان قائد كتائب شهداء الأقصى في جنين.