إسرائيل تشيد بعلاقتها مع إثيوبيا وتؤكد اهتمامها بتعزيز التعاون العسكري بينهما

قال مسؤول إسرائيلي إن التعاون بين بلاده وإثيوبيا في الشؤون العسكرية والدفاعية يحظى بالاهتمام الواجب على جميع المستويات.

وقال الملحق العسكري للجيش الإسرائيلي في أفريقيا، العقيد أفييزر سيغال، خلال لقاء مع السفير الإثيوبي في إسرائيل، ريتا أليمو، إن إثيوبيا هي إحدى الدول التي تربطها علاقات تاريخية قوية مع إسرائيل، وفقا لوكالة الأنباء الإثيوبية.

وأجرى الجانبان مناقشات حول تعزيز التعاون الثنائي، وتبادلا وجهات النظر حول القضايا الحالية ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه قال السفير الإثيوبي إن البلدين يتمتعان بالشراكة في مختلف القطاعات وإن العلاقات الثنائية ستستمر في الازدهار.

وكانت إثيوبيا أعلنت في يوليو/ تموز الماضي أنها تستكشف الطرق الممكنة لإنشاء أكاديمية الأمن السيبراني في البلد الأفريقي، من خلال وكالة أمن شبكة المعلومات الإثيوبية ووزارة التعاون الإقليمي الإسرائيلية.

وكانت إذاعة "فانا" الإثيوبية، ذكرت أن أديس أبابا وتل أبيب توصلتا في وقت سابق إلى اتفاق للعمل معا في قطاع الأمن السيبراني.

إلى جانب إنشاء الأكاديمية، تغطي الاتفاقية مجموعة واسعة من مجالات التعاون مثل تدريبات بناء القدرات التي سيقدمها الجانب الإسرائيلي.

وأجرى رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، محادثات هاتفية مع نظيره الإسرائيلي، نفتالي بينيت أواخر الشهر الماضي.

وتعهد الجانبان في المحادثة على مواصلة تعزيز التعاون بين البلدين، وذلك بحسب تغريدة لرئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي.

​يشار إلى أنه في شهر مارس/ آذار الماضي، أعلنت إثيوبيا وإسرائيل توقيعهما اتفاقية للتعاون الاستراتيجي بينهما لتعزيز التعاون في مجال النقل الجوي.

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