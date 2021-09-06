الصين تمتنع عن تأكيد دعوتها لحضور مراسم تعيين الحكومة الأفغانية الجديدة

امتنع المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ونبين، عن تأكيد تلقي بكين دعوة من حركة "طالبان" (المحظورة في روسيا) لحضور مراسم إعلان تشكيل الحكومة الأفغانية الجديدة.

بكين- سبوتنيك. في وقت سابق اليوم، قال المتحدث باسم "طالبان"، ذبيح الله مجاهد، إنه تم إرسال الدعوات إلى عدد محدود من الدول لحضور حفل إزاحة الستار عن الحكومة، مضيفا أن القائمة تشمل الصين وإيران وباكستان وقطر وروسيا وتركيا.

وقال وينبين في إفادة صحفية يومية عندما طُلب منه تأكيد استلام الدعوة: "في ما يتعلق بسؤالك، ليس لدي أي معلومات يمكنني مشاركتها في هذه المرحلة".

كانت المعلومات المتعلقة بتكوين الحكومة الأفغانية المستقبلية نادرة للغاية، وقالت حركة طالبان إنها لن تضم أي وزيرة لأن الشريعة تمنع النساء من مثل هذه الخدمة السياسية.

فيما قال مجاهد إن

القوات العسكرية التابعة للحكومة المنهارة ستُدعى للخدمة في الدوائر الأمنية التابعة للحكومة الجديدة.

وصرح المتحدث باسم الحركة "طالبان"، بلال كريمي، يوم الجمعة، أن إعلان الحكومة سيكون في المستقبل القريب، معللا التأخير في إعلانها إلى أسباب تقنية.

وقال كريمي: "حول التقارير التي رجحت أن إعلان الحكومة سيتم اليوم الجمعة، هذا الأمر غير صحيح، وحتى اليوم لم يتم تحديد يوم إعلان الحكومة الجديدة".