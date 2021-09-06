حاكم إقليم تابع لـ"طالبان": لا يمكن لـ"داعش" أن يشكل تهديدا في أفغانستان

وقال الملا ندا محمد، حاكم إقليم ننجرهار، في مقابلة مع وكالة "فرانس برس" إنه كقائد في حركة طالبان، يتعهد بمواصلة القتال ضد تنظيم "داعش" الإرهابي.

ويتولى محمد، حكم إقليم ننجرهار، والذي يوصف بأنه معقل فرع "داعش" في أفغانستان وباكستان.

وقال حاكم الإقليم: "نبحث عن أفراد داعش المختبئين، واعتقلنا ما بين 70 إلى 80 من أعضاء داعش منذ سيطرتنا على جلال آباد، خامس أكبر مدينة في البلاد".

وكان "داعش" مسؤولاً عن بعض أكثر الهجمات دموية في أفغانستان في السنوات الأخيرة، حيث ذبح المدنيين في المساجد والأضرحة والساحات العامة وحتى المستشفيات.

وأعلن "داعش" مسؤوليته عن تفجير انتحاري مدمر بالقرب من مطار كابول في 26 أغسطس/آب، أسفر عن مقتل أكثر من 100 أفغاني و 13 جنديًا أمريكيًا.

وكان هذا الهجوم الأكثر دموية ضد القوات الأمريكية في أفغانستان منذ عام 2011.

وبعد الانفجار، قال الجيش الأمريكي إنه نفذ ضربة بطائرة مسيرة ضد "مخطط" تنظيم "داعش" في إقليم ننجرهار.

وقال محمد إنه لا يعتقد أن "داعش" يمكن أن يشكل تهديدا كبيرا كما فعل في العراق أو سوريا.

وتابع بقوله "هنا سقطوا ضحايا كثيرين في شمال وشرق أفغانستان من التابعين لداعش".

واستمر قائلا "مع وجود حركة طالبان في السلطة، لن يكون هناك سبب لوجود داعش هنا، نحن لا نعتبر داعش تهديدا".

وعلى الرغم من أن كلاً من داعش وطالبان متشددون إسلاميون سنيون متشددون، إلا أنهما اختلفا حول تفاصيل الدين والاستراتيجية، بينما يدعي كل منهما أنهما حامل الراية الحقيقية للجهاد.

وأدى هذا الصراع إلى قتال دموي بين التنظيمين.

واتهم أحد التعليقات التي نشرها تنظيم "داعش" بعد سقوط كابول، طالبان بخيانة الجهاديين من خلال اتفاق الانسحاب الأمريكي، وفقًا لمجموعة "سايت إنتليجنس جروب"، التي تراقب اتصالات المسلحين.

وبحسب تقرير للأمم المتحدة في يوليو/تموز، فإن التقديرات الأخيرة لقوة داعش تتراوح من 500 مقاتل نشط إلى عدة آلاف.

ومع ذلك، أدت سلسلة من عمليات الهروب من السجون من قبل طالبان خلال هجومهم الصيفي أيضًا إلى إطلاق سراح العديد من مقاتلي داعش.

ووصلت طالبان إلى السلطة بسرعة مذهلة، ووصف محمد كيف تمكن هو ومقاتلوه من السير في جلال آباد دون إطلاق رصاصة واحدة.

وكان هناك قتال عنيف ضد القوات الحكومية السابقة في منطقة شيرزاد القريبة أثناء تقدمهم، ولكن بمجرد أن استولت طالبان على القرية، تلقوا أنباء عن استسلامهم.

وقال محمد إن "قادة جلال آباد السابقين أرسلوا ممثلاً لهم أخبرنا أنهم لا يريدون القتال بعد الآن، ويريدون تسليم الحكومة المحلية سلمياً".

وأوضح بقوله "لقد بنينا منظومة حكم كاملة هنا، وقمنا بتعيين قائد الشرطة ورئيس المخابرات ومنصب حاكم الإقليم تم منحه لي".

ووصفت "فرانس برس" سكان الإقليم أنهم مثل معظم سكان أفغانستان، يعاني سكان ننجرهار من ندوب ذكريات حكم طالبان الوحشي في تسعينيات القرن الماضي، والذي كان سيئ السمعة بسبب تطبيق الحدود بالرجم، وحظر دخول الفتيات المدرسة، ومنع النساء من العمل أو الاتصال مع الرجال.

وقدم الحاكم الجديد للإقليم كلمات مطمئنة، لكن الكثير من الناس ما زالوا متشككين بشأن تعهد طالبان بنوع مختلف من الحكم.

وقال محمد "سنحمي حقوقهم ولن نسمح للمجرمين بإيذاء الشعب الأفغاني وخاصة سكان ننجرهار".

وعلى الرغم من التأكيدات، قال أحد عمال الإغاثة في جلال آباد ، بشرط عدم الكشف عن هويته، إن "الكثير من الناس في المدينة ليسوا سعداء، ويخافون على حرية التعبير".

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